25 июля 2024 года.

День памятиЭтот день в лагере был посвящён Дню памяти. С целью увековечивания героизма и мужества советских воинов в годы Великой Отечественной войны, а также памяти о жертвах войны на территории Беларуси был проведён урок мужества ´Ты не забыт, солдат-герой!´.