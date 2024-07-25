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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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25 июля 2024 года.

25 июля 2024 года.

День памятиЭтот день в лагере был посвящён Дню памяти. С целью увековечивания героизма и мужества советских воинов в годы Великой Отечественной войны, а также памяти о жертвах войны на территории Беларуси был проведён урок мужества ´Ты не забыт, солдат-герой!´.

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