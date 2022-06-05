"На месте экстренные службы": жесткое ДТП с маршруткой во Владивостоке - подробности

"На месте экстренные службы": жесткое ДТП с маршруткой во Владивостоке - подробности

В другом Telegram-канале PrimaMedia.Приморье (12+) появилась информация о пострадавших в автоаварии. В районе остановки Покровский парк перевернулся автобус.

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