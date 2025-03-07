Ventra: каждый четвертый сотрудник в возрасте от 30 лет гордится рабочими успехами

HR-холдинг Ventra и сервис психотерапии zigmund.online провели опрос среди работников старше 30 лет. Выяснилось, что лишь 27% гордятся своими профессиональными достижениями, тогда как 60% считают, что не добились значимых успехов.
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