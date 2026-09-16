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Россиянку вторые сутки удерживают в аэропорту Израиля

Россиянку вторые сутки удерживают в аэропорту Израиля

Россиянка, прилетевшая в Израиль на отдых, оказалась фактически заперта в аэропорту Тель-Авива. По данным СМИ, 28-летней туристке из Санкт-Петербурга отказали во въезде после дополнительной проверки документов и личных вещей.

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