Танкеры-газовозы СПГ оказались никому не нужны

Алчность трейдеров и поставщиков СПГ оказала пагубное воздействие на всю отрасль. Неконтролируемая активность будет иметь долгосрочные последствия и приведет к падению прибыли, а не наоборот, как ожидалось.
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