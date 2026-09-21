НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Югары Осланда паром кичүендә «КАМАЗ» суга төшеп киткән, йөртүчесе һәлак булган

Югары Осланда паром кичүендә «КАМАЗ» суга төшеп киткән, йөртүчесе һәлак булган

Бүген Татарстанның Югары Ослан районында гадәттән тыш хәл килеп чыккан. Ком төялгән «КамАЗ» самосвалы паром кичүе киртәсен ватып кергән һәм Идел елгасына төшеп киткән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым