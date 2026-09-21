Югары Осланда паром кичүендә «КАМАЗ» суга төшеп киткән, йөртүчесе һәлак булган

Бүген Татарстанның Югары Ослан районында гадәттән тыш хәл килеп чыккан. Ком төялгән «КамАЗ» самосвалы паром кичүе киртәсен ватып кергән һәм Идел елгасына төшеп киткән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым