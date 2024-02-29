В Новосибирской области транспортные полицейские и работники Росимущества передали в зону СВО 1300 пар обуви, изъятой из незаконного торгового оборота

Партия незаконно везенной на территорию России обуви стоимостью более 5,6 миллиона рублей была изъята в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, расследование которого проводили сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево.
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