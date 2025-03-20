Низкие цены на нефть могут поставить крест на сланцевом секторе США

Гарольд Хэмм не скрывает своей тревоги: если цены на нефть останутся такими же низкими, как сейчас, то ее добыча на ряде крупнейших нефтяных месторождений в США может остановитьсяКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
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