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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000 Pr...

Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000 Pr...

Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000Project Arroyo Team показали атмосферный ролик с демонстрацией воссозданного наручного компьютера Пип-Бой 2000 (Pip-Boy 2000) из Fallout 2 для Fallout 4, который станет частью контента фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4.

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