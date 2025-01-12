Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000 Pr...

Авторы фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 показали рекламу Пип-Боя 2000Project Arroyo Team показали атмосферный ролик с демонстрацией воссозданного наручного компьютера Пип-Бой 2000 (Pip-Boy 2000) из Fallout 2 для Fallout 4, который станет частью контента фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4.