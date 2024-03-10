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Макрон намерен создать боевой кулак западных стран для удара по России

Макрон намерен создать боевой кулак западных стран для удара по России

Франция ищет союзников по реализации идеи ввести войска на Украину – Politico.Французский лидер предпринимает шаги по формированию коалиции западных стран, готовых вместе с Парижем принять участие в кампании против России.

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