Макрон намерен создать боевой кулак западных стран для удара по России

Франция ищет союзников по реализации идеи ввести войска на Украину – Politico.Французский лидер предпринимает шаги по формированию коалиции западных стран, готовых вместе с Парижем принять участие в кампании против России.
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