Петербург замер в ожидании: «Доктор смерть» может выйти на свободу в апреле, он мечтает вернуться в город на Неве

Серийный убийца считает, что заслужил условно-досрочное освобождение «примерным поведением» Людмила Николаева Фото: ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Серийный убийца «Доктор смерть», он же бывший фельдшер (по другим данным — дипломированный педиатр) Максим Петров, осужденный на пожизненное, надеется уже в апреле выйти на свободу.
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