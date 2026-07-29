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Царьград

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Адмирал в курсе, как сейчас идёт война? Для флота строят мегаБЭК, который станет лёгкой целью. Две главные проблемы игнорируют

Адмирал в курсе, как сейчас идёт война? Для флота строят мегаБЭК, который станет лёгкой целью. Две главные проблемы игнорируют

Главком ВМФ России Александр Моисеев заявил о создании первого отечественного безэкипажного корабля водоизмещением около 500 тонн – платформы, призванной решать задачи противолодочной обороны и поиска подводных целей.

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Maxim
Генералов уже поменяли кучу  адмирала - ни одного...
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