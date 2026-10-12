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Аргументы и Факты

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«Котел» у Харькова кипит, паника нарастает: главная новость СВО 12 октября

В ночь на 12 октября Харьков и область содрогнулись от серии мощных взрывов. Российские Вооруженные силы нанесли удары с применением управляемых авиабомб, продолжив системное уничтожение критической инфраструктуры противника.

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