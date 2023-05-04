«Прихожу к вам как освободитель русского народа!»

Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом. Картина Яна Матейко (1885) После победы под Пилявцами русские войска Хмельницкого развили наступление на Львов и Замостье.
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