Военное обозрение

3 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Чумак
    Все, что делает министерство обороны России - это делается только к лучшему, и, бесспорно, что за этим следят видные ...Ставшему после от...
  • Нина СаковичКостенко
    А почему не на пенсию?Ну ничего, Пригожин научит работать !Ставшему после от...
  • Михаил
    И она невеликого ума оказывается ...а муженёк больше похож на дебила на реабилитации.Американский обоз...

«Прихожу к вам как освободитель русского народа!»

«Прихожу к вам как освободитель русского народа!»

Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом. Картина Яна Матейко (1885) После победы под Пилявцами русские войска Хмельницкого развили наступление на Львов и Замостье.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх