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Льготы по ЖКХ для пенсионеров: скидки на капремонт, газ, электричество — полный список

Льготы по ЖКХ для пенсионеров: скидки на капремонт, газ, электричество — полный список

Льготы на капитальный ремонт не начисляются автоматически, и многие пенсионеры сталкиваются с отказом из-за незнания процедуры, ошибок в документах или наличия прописанных в квартире трудоспособных родственников.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Даже бегать справки собирать не буду.
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1 м.