Льготы по ЖКХ для пенсионеров: скидки на капремонт, газ, электричество — полный список

Льготы на капитальный ремонт не начисляются автоматически, и многие пенсионеры сталкиваются с отказом из-за незнания процедуры, ошибок в документах или наличия прописанных в квартире трудоспособных родственников.
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