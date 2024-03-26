Вступил в силу приговор Олегу Митволю, осужденному за хищение

Апелляционная инстанция Красноярского краевого суда сегодня, 26 марта, оставила без изменения приговор бывшему федеральному чиновнику (ранее он занимал должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы) Олегу Митволю, который получил четыре с половиной года по делу о хищении почти 1 млрд руб.