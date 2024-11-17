У Tesla самый высокий показатель смертельных ДТП — исследование

Фото: moscowteslaclub.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что в исследовании, проведённом на автомобилях, выпущенных в период с 2018 по 2022 год, выяснили, что автомобили Tesla имеют самый высокий уровень смертельных ДТП.
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