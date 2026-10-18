В Армении прошли мероприятия проекта «Дни духовной культуры России». Главным событием программы стали выступления Академического Большого хора «Мастера хорового пения» Телерадиоцентра «Орфей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Художник Анна Пет...
- Опрос: россияне н...
- ВП В Иркутске прошел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым