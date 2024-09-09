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Китай

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Чжао Лэцзи встретился с президентом Республики Конго

Пекин, 7 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в пятницу встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/.

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