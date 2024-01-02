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Киевский режим получил очередные удары возмездия. Масштаб поврежденных объектов колоссален

Вооруженные силы РФ нанесли сегодня групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны России.

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Комментарии
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Раис Бекметов
Необходимо продолжать кошмарить Киев и Харьков. Крысы побегут, а их добивать БПЛА
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16 час.
виктор матвеев
Хорошая работа, уничтожать хохлобандер непрерывно и повсеместно одна из основных задач СВО.
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15 час.
ШКИПЕР
Требуем продолжения !
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11 час.

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