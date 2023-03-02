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Много всяких мошенников развелось сейчас, звонят они кому попало и говорят: «Мама, это я, твой сын! Я попал в бeду»
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