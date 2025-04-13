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NYT: Уиткофф не предлагал Ирану отказаться от программы обогащения урана

NYT: Уиткофф не предлагал Ирану отказаться от программы обогащения урана

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф на состоявшихся в Омане переговорах с руководителем министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи не предлагал исламской республике отказаться от программы обогащения урана.

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