© DPA/Picture Alliance/ReutersНемецкий автоконцерн Volkswagen решил отозвать почти 73 тысячи электромобилей по всему миру из-за дефекта аккумуляторных батарей.
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