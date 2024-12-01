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Закон, порядок, государство

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Вручение Боевого знамени и выдача Грамоты Президента Российской Федерации к Боевому знамени вновь сформированной 91 отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск

Вручение Боевого знамени и выдача Грамоты Президента Российской Федерации к Боевому знамени вновь сформированной 91 отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск

Заместитель командующего ВДВ зачитал Грамоту Президента Российской Федерации и вручил знамя командиру отдельной мобильной бригады материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск полковнику Евгению Хохлову.

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