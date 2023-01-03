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“Тоже когда-то попадут в ад”: Пригожин обвинил сотрудников Луганского морга в халатности из-за ситуации с бойцами ЧВК «Вагнер»

“Тоже когда-то попадут в ад”: Пригожин обвинил сотрудников Луганского морга в халатности из-за ситуации с бойцами ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал, что в некоторых случаях родственники бойцов ЧВК не могли получить тела погибших.

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