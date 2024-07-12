Элитный офисник построят в центре Барнаула напротив здания мэрии города

Объект по адресу улица Гоголя, 53, возведет для себя компания "Селф" Проект офисного центра в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53 Большой офисный центр построят в Барнауле по адресу улица Гоголя, 53, в самом центре города – напротив мэрии.