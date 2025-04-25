США рассмотрят поддержку «коалиции желающих» на Украине

Как сообщает The Daily Telegraph, американская администрация в неофициальных переговорах допустила возможность оказания помощи международной «коалиции желающих» в случае послевоенного урегулирования на Украине.
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