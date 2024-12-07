Российская армия освободила населенный пункт Берестки в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Берестки в ДНР. «Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», - сообщили в Минобороны РФ.
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