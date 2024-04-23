Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» во втором матче серии плей-офф

«Каролина» отыгралась со счета 0:3 и повела в серии со счетом 2:0. В Роли (штат Северная Каролина, США) завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс».