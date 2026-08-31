Русская весна
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Русская весна

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Стереть дроном историю?

Стереть дроном историю?

Сломанный дрон, который не взорвался, а просто развалился на части, и который героически пнул ногой случайный водитель автобуса.

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