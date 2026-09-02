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Царьград

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Убийцы 12-летнего мальчика повторяли сцену из "Игры в кальмара": Новые детали трагедии в Кабаново

Убийцы 12-летнего мальчика повторяли сцену из "Игры в кальмара": Новые детали трагедии в Кабаново

Сразу после убийства в социальных сетях подруг был опубликован фрагмент именно из сериала "Игра в кальмара".

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