Появились кадры задержания жителя Донецка, причастного к взрыву русского офицера в центре города

ФСБ задержала террориста, взорвавшего машину в центре Донецка.Силами ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России в ДНР задержан местный житель, причастный к убийству русского офицера общеопасным способом.
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