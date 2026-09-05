Путин признался, что его потрясло личное прикосновение к мощам Дмитрия Донского

Много лет мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского скрытно покоились в Архангельском соборе Московского Кремля, пока не были случайно обнаружены в этом году.
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