Пронедра

15 подписчиков

Какие молитвы можно читать на Троицу дома?

Какие молитвы можно читать на Троицу дома?

Какие молитвы можно читать на Троицу дома? Марина ОнегинаВ воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать великий церковный праздник из числа двунадесятых – День Святой Троицы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх