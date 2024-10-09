В Китае издан текст речи Си Цзиньпина на Всекитайском собрании для чествования передовых коллективов и личностей-образцов для подражания в сфере национальной сплоченности и прогресса

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст речи, с которой генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на состоявшемся 27 сентября этого года Всекитайском собрании для чествования передовых коллективов и личностей-образцов для подражания в сфере национальной сплоченности и прогресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)