В Китае издан текст речи Си Цзиньпина на Всекитайском собрании для чествования передовых коллективов и личностей-образцов для подражания в сфере национальной сплоченности и прогресса

Пекин, 8 октября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст речи, с которой генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на состоявшемся 27 сентября этого года Всекитайском собрании для чествования передовых коллективов и личностей-образцов для подражания в сфере национальной сплоченности и прогресса.