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Воробьев: подготовку систем водоснабжения Подмосковья к зиме завершат в сентябре

Воробьев: подготовку систем водоснабжения Подмосковья к зиме завершат в сентябре

В Подмосковье продолжают готовить системы водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. О процессе работ и необходимости создать резерв материалов рассказал на ВКС губернатор Андрей Воробьев .

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