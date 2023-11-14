Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024-2028 годы

Исполнение решения будет контролировать Федеральная антимонопольная служба.В Правительстве России утвердили средние индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ на 2024–2028 годы по регионам, а также предельно допустимые отклонения них в отдельных муниципалитетах.