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Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали подозреваемого в краже

Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали подозреваемого в краже

В дежурную часть ОМВД России по Славянскому району с сообщением о краже обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его домовладения пропали денежные средства в сумме 600 тысяч рублей.

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