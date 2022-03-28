Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали подозреваемого в краже

В дежурную часть ОМВД России по Славянскому району с сообщением о краже обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его домовладения пропали денежные средства в сумме 600 тысяч рублей.
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