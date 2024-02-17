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В столице Поморья представили документальный фильм «В Арктику»

В столице Поморья представили документальный фильм «В Арктику»

Фильм об Арктике, снятый при участии Русского географического общества, Росгидромета и Северного флота, показали в кинотеатре «Русь»Режиссёр и главный герой фильма, Леонид Круглов, встречался с аудиторией, которую составили ученые, участники арктических экспедиций и сотрудники научно-исследовательских институтов.

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