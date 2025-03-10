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Царьград

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Башкирия: движение восстановлено после метели и ДТП на шести трассах

Башкирия: движение восстановлено после метели и ДТП на шести трассах

В Башкирии сняты все дорожные ограничения, введенные из-за метели, что ранее вызвало на шести участках дорог серьёзные ДТП с жертвами и пострадавшими.

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