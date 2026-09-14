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Калужские новости

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Жертвой избиения в Калуге из-за замечания подростку оказался участник СВО

Жертвой избиения в Калуге из-за замечания подростку оказался участник СВО

Пострадавший оказался в больнице, против нападавших возбуждено уголовное дело за хулиганство. Глава Следственного комитета запросил доклад по расследованиюВ соцсетях появилась информация о том, что жертвой группового избиения на Правом берегу в Калуге за сделанное подростку замечание стал участник спецоперации.

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