Жертвой избиения в Калуге из-за замечания подростку оказался участник СВО

Пострадавший оказался в больнице, против нападавших возбуждено уголовное дело за хулиганство. Глава Следственного комитета запросил доклад по расследованиюВ соцсетях появилась информация о том, что жертвой группового избиения на Правом берегу в Калуге за сделанное подростку замечание стал участник спецоперации.