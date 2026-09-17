Китай обсуждает участие основателя BYD в делегации Си Цзиньпина в США

Си Цзиньпин может привезти на встречу с Дональдом Трампом основателя BYD — китайского автогиганта, который США включили в список связанных с военными компаний.
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