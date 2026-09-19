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Царьград

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МЧС: Два человека госпитализированы после пожара в Кургане

МЧС: Два человека госпитализированы после пожара в Кургане

В Кургане на улице Карла Мяготина в многоэтажном доме произошел пожар, из-за которого два человека получили отравление дымом.

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