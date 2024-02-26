Врачи Малышева и Коновалов назвали самый полезный орех для улучшения сна

Врачи рассказали о потенциальной пользе фисташек для здоровья. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева подчеркнула, что употребление этих орехов может помочь улучшить качество сна и снизить риск развития макулодистрофии.
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