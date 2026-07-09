Силы ПВО сбили 73 беспилотника над российскими регионами

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 73 украинских дрона, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что в период с 20:00 мск 8 июля до 07:00 мск 9 июля перехвачены и уничтожены 73 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
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