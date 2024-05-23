Владимир Ефимов: технопарк, логистический центр и спорткомплексы построят в пяти округах Москвы по программе КРТ

В пяти округах Москвы построят спорткомплексы, логистический центр и технопарк На аукционах город выставил на продажу право на реорганизацию шести территорий в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
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