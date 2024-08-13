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На Южном Урале полиция накрыла крупную нарколабораторию. Изъято больше 100 кило «синтетики»

На Южном Урале полиция накрыла крупную нарколабораторию. Изъято больше 100 кило «синтетики»

В Челябинской области ликвидирована крупная нарколаборатория. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел России, жители Южного Урала синтезировали метилэфедрон в помещении бывшей сельскохозяйственной фермы.

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