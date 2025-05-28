Балынин рассказал, в каких регионах РФ планируют отдыхать россияне летом

Более 50 млн туристических поездок будет совершено россиянами до октября, ключевыми точками притяжения станут Бурятия, Крым, Республика Алтай, Краснодарский край, Калининградская область и другие регионы РФ.
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