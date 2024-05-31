В Киеве заявили, что французские военные уже отправились на Украину

Группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на свои источники.
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