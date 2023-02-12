Абу-Даби (WTA). Финал. Самсонова сыграет с Бенчич

Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич в финале турнира в Абу-Даби. Сетка здесь. Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open Абу-Даби, ОАЭ 6 – 12 февраля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Финал Людмила Самсонова (Россия) Белинда Бенчич (Швейцария) Дата проведения 12 февраля, 16.
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