Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Абу-Даби (WTA). Финал. Самсонова сыграет с Бенчич

Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич в финале турнира в Абу-Даби. Сетка здесь. Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open Абу-Даби, ОАЭ 6 – 12 февраля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Финал Людмила Самсонова (Россия)  Белинда Бенчич (Швейцария) Дата проведения 12 февраля, 16.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх